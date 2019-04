Retten i Holbæk skal tage stilling til om en 46-årig mand gjorde noget ulovligt, da han solgte cannabis-creme fra sit hjem i Asnæs. Foto: Mie Neel

Solgte cannabis-creme, nu vil politiet have ham dømt

Odsherred - 30. april 2019 kl. 13:24 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiets jurister har besluttet sig. 46-årige Jan Skødsbæk, tidligere Asnæs, nu bosiddende i Spanien, skal straffes for at have overtrådt lov om euforriserende stoffer og lægemiddelloven, og ifølge Martin Bjerregaard, fra Midt- og Vestsjællands politi, er sagen sendt til Retten i Holbæk for at få berammet et retsmøde.

I starten af april sidste år blev Jan Skødsbæks hjem i Asnæs ransaget af seks betjente og en politihund, og ifølge politiet beslaglagde de marihuana, hash, to liter cannabis-creme, kontanter og diverse remedier, og siden har de vurderet om der var basis for en retssag.

Politiet har, ifølge Jan Skødsbæk beslaglagt to mobiltelefoner, tre computere, 14.800 kr. og nogle pufrør hos ham, og han undrer sig over, at han ikke har fået de ting retur.

Ifølge Jan Skødsbæk har han intet forkert gjort, alene produceret og solgt cannabis-creme til voldsomt smerteplagede mennesker. Han har selv sclerose, sidder i kørestol, og har i mange år døjet med voldsomme nervesmerter og har selv haft god effekt af den selvproducerede cannabis-creme, som han ønsker at andre kan købe og derfor har han oprettet et firma, der sælger cremen, men fra Spanien, hvor myndighederne, ifølge ham, ikke mener der er noget ulovligt i det.

Jan Skødsbæk undrer sig over, at det danske politi tror, at de kan få ham dømt, for ifølge ham har han intet ulovligt gjort, og selvom han endnu ikke har modtaget et anklageskrift, så imødeser han med sindsro en kommende retssag, som han dog håber, at han kan deltage i fra Spanien.

»Jeg har flere gange rykket politiet for at høre hvad der sker i sagen, men har intet hørt fra dem. Men jeg synes da det er dejligt, at der endelig sker noget. Jeg har ikke nogle problemer med at der kommer en retssag, for jeg ser hele sagen som noget fis. Jeg håber, at jeg kan få en aftale, så jeg deltager her fra Spanien,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.