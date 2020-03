Se billedserie Molslinjens billetluge er lukket til med glas på grund af corona-smittefare, men færgen sejler - og taler man højt og tydeligt nok, kan man sagtens kommunikere med de ansatte på den anden side af ruden. Foto: Niels Sørensen

Solen står også op i morgen

Odsherred - 14. marts 2020 Af Niels Sørensen

- Sejler I?! En fortravlet herre råber forpustet til morgenpersonalet i billethuset på Oddensiden af Molslinjen. Han håber, der sejles til Århus - og det gør der bestemt, lyder det fra en ung, smilende kvinde.

Indtil videre, naturligvis. Råbes skal der. I hvert fald skal man tale højt og tydeligt, for lugen er med vilje gemt bag glas. Det sker for at beskytte personalet og de rejsende fra at smitte hinanden med coronavirussen.





På parkeringspladsen foran billethuset er der stort set tomt. En almindelig torsdag morgen klokken godt otte er her proppet med biler, men denne torsdag morgen, dag et efter Mette Frederiksens pressemøde, er intet almindeligt, og det bliver det nok heller ikke et stykke tid.

Selskab ved Sonnerup Det gælder også for busrejsen med 561'eren fra Odden Færgehavn til Nykøbing. Skolebørnene skulle ikke fra Havnebyen til Højby eller Nykøbing med »skolebussen«, og 561 afgang 8.19 fra færgehavnen har en chauffør og så dagens udsendte som passager. Ved Sonnerup Skov får vi selskab af Kamilla Kristensen.

- Jeg er ikke bekymret. Jeg har kun haft influenza to gange i mit liv, og jeg tror da heller ikke, jeg bliver syg nu. Jeg er dog altid mere eller mindre snottet, fordi jeg er allergisk, men jeg fejler ikke noget farligt, siger hun og ler.

Hendes ni-årige datter skal nu til at blive hjemme fra skole.

- Jeg synes, det er fint. Det er godt, der tages hensyn. Men bekymret er jeg altså ikke, siger Kamilla Kristensen.

Hun står af ved Højby Skole. Den ligger øde hen, ser det ud til. Hun forbliver turens eneste anden passager.

Sprit jævnligt af - Man tænker da over det, det tror jeg, alle chauffører gør, men jeg er heller ikke bekymret som sådan. Det ville nok være smart, hvis vi ikke skulle være så mange chauffører, som deler busserne. Jeg skal for eksempel skifte til 563 efter denne tur. Og det ville være endnu smartere, hvis alle håndtag og rat og så videre blev sprittet jævnligt af. Prøv at se, selv i en lille bus som denne, hvor mange håndtag der er, siger han.

Der er 16 sæder og mindst 10 håndtag. Det er en lille bakterie-bombe.

- Vi har fået indskærpet, at der skal være et sæde til hver passager, og så skal vi ikke lukke flere ind i bussen, men det lader ikke til, det bliver noget, vi skal tage stilling til for alvor, hvis der alligevel ikke er flere, som vil med bussen, siger chaufføren og fortsætter:

Næsten tom bus - og mange håndtag.



- Jeg synes, det er helt i orden, at statsministeren lukker Danmark ned. Vi skal passe på hinanden. Og så skal vi stole på, at solen også står op i morgen.

Og mere sprit På stationen i Nykøbing står dagens udsendte af. Håndspritten kommer frem fra lommen, og hænderne får endnu en omgang.

Der er ingen folk på stationen. Det kan skyldes vejret, der er hæsligt, stormende og vådt.

Daniel Jimenez fra Hillerød dukker dog op gennem regn og rusk. Han skal på vandretur i herredet og er klædt på til lejligheden.

- Men det bliver godt vejr snart. Jeg tror, det er meget bedre allerede i morgen, siger Daniel Jimenez og ler.

Han har også et par tips til at undgå smitten.

- Følg ministeriernes anvisninger og lad være med at kysse alle i toget eller bussen, så går det nok. Vi skal ikke blive hysteriske, men vise hensyn.