Soldater smidt ned bag fjendens linjer er slet ikke farlige

»Det er en lille enhed, der uddanner soldater i at klare sig isoleret bag fjendens linjer. De skal forsøge at finde veæk, hvis de er kørt forkert eller faldet ned med en flyver bag fjendens linjer. Der er tale om en øvelse, der går ud på at uddanne instruktører i at finde vej tilbage, og derfor vil vi gerne kunne bruge sommerhusejere eller lokale til at deltage, som bare går rundt i området. Vi organiserer ikke folk, og har allerede hørt fra en 10 stykker, der er interesserede, men vi kan godt bruge flere. Grunden til, at vi har valgt Gniben er at de fleste af de folk, der skal deltage, er af reserven og derfor har de alle et civilt job ved siden af. Nogle bor på Sjælland, nogle i Jylland, så nu mødes de midtvejs til øvelsen. Helt grundlæggende er der tale om en orienteringsmarch, hvor det handler om at finde hjem ved hjælp af et svært kort,« siger han.