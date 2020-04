Søren har 50 års jubilæum i tøjbranchen

Den personlige kontakt til kunderne i butikkerne er vigtig for Søren Amstrup, der efter 50 år i tøjbranchen stadig glæder sig over at gå på arbejde.

- Det er dejligt at have noget spændende at tage sig til hver dag og dejligt at møde mennesker, for de giver så meget tilbage.