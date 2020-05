Negar Latifi Barding, nummer tre fra venstre, med nogle af sine friske søndagssvømmere. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Søndags-svømning ved Vraget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Søndags-svømning ved Vraget

Odsherred - 13. maj 2020 kl. 18:50 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona er hårdt for alle motionssvømmere i Odsherred, hvor de tre svømmehaller har været lukket i over to måneder. Men for de morgenfriske svømmere er der heldigvis kommet et alternativ.

30-årige Negar Latifi Barding har nemlig oprettet open water svømning hver søndag morgen på Vraget Strand.

- Jeg syntes, at der manglede et decideret open water-hold for svømmere i Odsherred og Holbæk. Der er forskellige Facebook-grupper, hvor foreninger og privatpersoner tager spontant initiativ til at samles og svømme i havet, men det blev lidt for tilfældigt for mig. Derudover syntes jeg, at det var ærgerligt, at det ofte foregik ved havnen, som kan føles som et gelébad på grund af de mange vandmænd. Jeg kan godt lide struktur og en synlig træner, som tager teten. En, der guider, vejleder og samler op, siger Negar Latifi Barding.

Open water handler om at svømme i åbent vand, det vil sige i havet, i søer, bugte, fjorde og lignende.

- Du kan svømme open water på mange forskellige måder. Jeg kan godt lide, at vi på mine hold dyrker den dybe ro, man får i havet. Vi dyrker også crawlteknik, og jeg forsøger at give feedback løbende. Efter min mening handler open water om meget mere end svømning. Det handler også om at kunne finde ro i kroppen og tankerne på bølgernes brus, mens man passerer tang, fisk, krabber, søstjerner og vandmænd, siger Negar Latifi Barding.

Hun fortsætter:

- Det er en forudsætning, at man kan grundlæggende crawl. Jeg anbefaler ikke, at man lærer at svømme for første gang i havet. Der anbefaler jeg, at man lærer det i en svømmehal, da det kan blive lidt forvirrende at stå i larmende bølger og saltvand og halvfryse. Open water handler om at være i bevægelse. Man kan også finde sjovere aktiviteter indendørs, når man skal lære at svømme, end man kan ude på havet. Derudover vil man højst sandsynligt også føle sig tryggere i svømmehallen end i havet første gang. Så hvis du kan grundlæggende crawl, er du i særdeleshed velkommen.

Negar Latifi Barding understreger, at det er vigtigt at beskytte sig med ordentligt med en god våddragt. Man kan også bruge hætte, handsker og særlige sokker. Dansk Svømmeunion anbefaler desuden, at man af sikkerhedsgrunde svømmer med en synlig havtaske. I tasken kan man også have pung, nøgler og telefon.

Negar Latifi Barding oplyser, at hun overvejer at etablere et nyt hold til august.

Negar Latifi Barding har svømmet det meste af sit liv. Hun har deltaget i konkurrencer og har blandt andet svømmet de seks kilometer over Isefjorden, fra Hundested til Rørvig.

Hun er uddannet antropolog, livredder og læser nu også finansvirksomhedsøkonomi.

Hun kan kontaktes på negar.latifi@gmail.com.