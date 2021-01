Se billedserie Sønnen Allan Hansson er den eneste fra familien, som har lov til at besøge 92-årige far, Palle Hannson. Privatfoto.

Søn: Uansvarligt at bruge plejehjem til vaccinationscenter

Odsherred - 28. januar 2021 kl. 06:47 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Når vi pårørende siden marts stort set ikke har kunnet besøge vores ældre på Præstevænget, så er det uansvarligt og helt uforståeligt, at man nu benytter samme plejehjem som vaccinationssted for af flere end 100 ældre udefra, siger Allan Hansson fra Nykøbing.

Han besøger flere gange om ugen sin 92-årige far Palle Hansson på plejecenter Præstevænget i Nykøbing. På grund af coronarestriktioner må hver beboer på plejehjemmet kun få besøg af et enkelt familiemedlem. I Palle Hanssons tilfælde, er det sønnen Allan Hansson, som må komme på besøg.

- Mine to døtre må ikke besøge deres morfar inde på plejehjemmet, så de har kun kunnet møde ham ude i haven eller i plejehjemmets orangeri. Og det er også helt forståeligt og betryggende, at plejehjemspersonalet passer på de ældre og sårbare borgere, siger Allan Hansson.

Han har kun ros til personalet på Præstevænget, som har sørget for at stramme op med yderligere restriktioner, når smittetallene for Odsherred er gået op. Derfor blev han også meget overrasket, da han i sidste uge skulle besøge sin far, og ved indgangen til Præstevænget blev mødt af et større antal mennesker på vej ud- og ind.

- Hvad var det lige der skete? Det væltede rundt med mennesker inde i centrets cafeteria. Det var vaccinationen af hjemmeboende ældre borgere, som åbenbart skulle foregå inde på plejehjemmet. Foruden de ældre var der også taxachauffører og andre, som fulgte dem ind, og det ekstra personale, som stod for vaccinationerne. Mennesker som er udenfor den boble, Præstevænget har haft, siger han.

Han har nu uden held forsøgt at få et svar på, hvorfor lige netop et plejecenter skal bruges som vaccinationscenter.

- Kunne man ikke have brugt en af de tomme sportshaller eller skoler til formålet? Hvorfor et plejecenter fyldt med udsatte ældre mennesker? Hvad sker der til februar, når de samme borgere skal have andet stik? Skal det også være vaccinationscenter i næste fase - eller når dem, som har været på ferie i Dubai skal vaccineres, spørger Allan Hansson med en smule sarkasme i stemmen.