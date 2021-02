Søn: Der er ikke styr på en skid - Plejehjem bruges igen som vaccinationscenter

Nordvestnyt har tidligere skrevet om Allan Hanssons frustrationer over at Region Sjælland valgte, at placere vaccinationerne af 150 hjemmeboende borgere over 65 år på plejecentret. Region Sjælland forklarede til Nordvestnyt, at vaccinen fra Pfizer stillede store krav til håndteringen, og man derfor var nødt til at have et sted, hvor samtlige personer i gruppen kunne vaccineres indenfor et kort tidsrum. Søren W. Rasmussen, den vaccinationsansvarlige læge i Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland, mente i øvrigt det var Odsherred Kommune, og ikke regionen, som havde valgt et plejecenter. Det blev dog afvist af Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov (S), som fastholdt, at det var regionen, som havde bedt specifikt om et plejecenter. Nordvestnyt har rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen i sagen, men styrelsen ønsker ikke at udtale sig om Region Sjællands valg af vaccinationssteder.