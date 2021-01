Søger vidner til mistænkelige containerbrande ved indkøbscenter

Brandvæsnet fik hurtigt slukket ilden før den spredte sig til andre ting. Ingen personer kom til skade. Politiet undersøger nu de to mistænkelig brande i containerne. Det var ikke muligt at fastslå brandårsagen, men det at to containere brænder samtidig er i sig selv mistænkeligt.