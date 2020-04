Partierne bag budgetforliget vil fremrykke et to-delt anlægsprojekt for adgangsvejen til Solvognens fundsted i Trundholm Mose og ansøger regeringens lånepulje om tre mio. kr. Dronefoto: Preben Moth

Søger pulje om millioner til vejen ud til Solvognens fundsted

Partierne bag budgetforliget i Odsherred vil nu fremrykke et to-delt anlægsprojekt for adgangsvejen til Solvognens fundsted i Trundholm Mose og ansøger regeringens nye lånepulje under corona-krisen, oplyser borgmester Thomas Adelskov.