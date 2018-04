Se billedserie Det sociale er i højsædet på motocrossbanen i Højby, men nu er banen truet af lukning. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Socialt samlingssted trues af naturregler

Odsherred - 08. april 2018

Benzindampe mixes lynsnart med eksplosive drøn. På motocrossbanen på Tinghulevej, i Højby, er der gang i den hver søndag mellem klokken 10 - 13, mest for drenge med hang til fart.

De sidder stille på de potente maskiner, men motion får de masser af. Alle muskler i kroppen røres, og en topkørers præstation sammenlignes med en superliga-fodboldspiller i aktion. Her kommer den 12-årige Noa Poulsen tit, altid sammen med sin far, og udover at banen som gammel grusgrav er veldrænet og perfekt at køre på, så er det også et godt sted for børn, for her er ingen krav til at maskiner og udstyr skal være topmoderne. Man kommer med det man har, kun sikkerhedsudstyret skal sidde »lige i skabet,« for når man slår sig, så gør det virkelig ondt.

Det kan 14-årige Frederik Petersen tale med om. I december styrtede han. Det kostede et dobbelt benbrud, men allerede i ambulancen forklarede han sin mor, hvordan han snart ville vende tilbage til banen.

I over 20 år har banen ligget i en nedlagt grusgrav. I dag ejet og stillet gratis til rådighed af Sommerland Sjællands ejer, Kåre Dyvekær, men snart er det slut.

Odsherred Kommunes naturmyndigheder mener, at banen har en negativ påvirkning af et beskyttet overdrev i området, og selvom de ikke har truffet en afgørelse i sagen, så har kommunen i en besigtigelsesrapport slået fast, at motocrossbanen formentlig ikke kan fortsætte, da den har ødelagt store dele af overdrevet.

Derfor har Kåre Dyvekær varslet banen lukket fra den 22.april, og det frustrerer de mange brugere. Ikke fotrdi de ikke godt forstår Kåre Dyvekærs beslutning, men fordi de undrer sig over, at kommunen efter 20 år pludselig har udset sig lige dette område som et sted, der skal beskyttes til gene for de mange unge, der har fået et fristed til ræs her.

Derfor opfordrer de byrådspolitikerne til at træde ind i sagen og sikre, at et frivilligt drevet, omkostningsfrit aktivitetssted for unge menensker får lov at fortsætte.