Socialpædagoger efter knivdrab: Det er farligt at gå på arbejde

Onsdag eftermiddag blev en ansat på et botilbud for voksne i Odsherred stukket ihjel, og en beboer er anholdt og sigtet for at stå bag knivstikkeriet.

Ifølge Benny Andersen, der er formand for Socialpædagogernes Landsforbund, er der tale om det sjette drab i sektoren siden 2012.

- Det er faktisk noget, der berører mig rigtig dybt. Jeg kender ikke de konkrete omstændigheder i den her sag, så jeg kender ikke årsagen. Men generelt må vi bare sige, at socialpsykiatrien mange steder er udsultet. Der er for få ressourcer, siger han.

Det er ikke på alle bosteder i socialpsykiatrien, at personalet kan føle sig truet, men "det er det for mange steder", fortæller Benny Andersen.

- Op imod 30 procent af socialpædagoger er udsat for vold eller trusler om vold i løbet af et år, og det er simpelthen et for højt tal. Det er uacceptabelt, siger han.

Han anerkender, at det er et område, hvor der er en vis risiko for, at der kan opstå voldshændelser, men det bør ikke være normalen.

- Vi ved, at hvis folk får den rette behandling - nok ressourcer, viden og rigtige omgivelser - så er chancen for vold formindsket. Der er steder, hvor man ikke oplever vold.

- Jeg påstår ikke, vi kan undgå det, men vi kan gøre meget mere, end vi gør i dag, siger Benny Andersen.

Han mener, der er brug for flere ansatte, men det skal også være ansatte, der har de rette faglige egenskaber. Beboerne har meget komplekse problemer, fortæller han, og det skal personalet have en viden om.

Derfor opfordrer Benny Andersen kommunal- og regionspolitikere til at hjælpe socialpsykiatrien, ligesom regeringen skal prioritere området i en kommende tiårsplan for psykiatrien.

Han efterlyser også et bedre samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien.

- Når mennesker bliver udskrevet, skal mine medlemmer på bostederne jo vide, hvad det er for en tilstand, de er i. Det sker ikke godt nok i dag, siger Benny Andersen.

Det var en 29-årig mand, der var ansat på opholdsstedet Ørbækskilde, som ligger på Riisvej i Veddinge, der onsdag mistede livet.

Den 19-årige beboer, der er sigtet for at stå bag, skal fremstilles i grundlovsforhør torsdag.