Felex Pedersen (S) ønsker flere penge til ældresektoren ved budgetforhandlingerne. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Socialdemokratiet ønsker flere hænder i ældresektoren

Odsherred - 07. august 2020 kl. 08:40 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Odsherred Kommune er der siden 2009 blevet 1344 flere ældre over 75 år. Det svarer til en stigning på 46 procent. Samtidig er der kommet otte procent færre kommunalt ansatte social- og sundhedspersonale. Det fremgår af en oversigt, som FOA har foretaget.

Men står det til Socialdemokratiet, så skal denne tendens vendes. Det siger Felex Pedersen (S), næstformand i social- og forebyggelsesudvalget og medlem af regionsrådet.

Han erkender også, at Socialdemokratiet har et medansvar for, at der blevet færre sosu'er i Odsherred Kommune.

- Men der har ikke været et økonomisk råderum til at gøre noget ved det. Nu er der kommet en udligningsreform, der betyder, at kommunens råderum bliver større, og råderummet skal bruges til at løfte ældreområdet. Der skal flere hænder til området, understreger Felex Pedersen, som ikke ønsker at sige, hvor mange kroner der præcist skal tilføres ældresektoren.

- Men det skal være en væsentlig tilføring. Vi skal huske på, at demografien fortsat går i retning af flere ældre i Odsherred, og derfor skal vi ikke kun nøjes med en lille forhøjelse, for så vedligeholder vi, groft sagt, bare. Vi skal have et reelt løft, siger Felex Pedersen.

Arbejdsmiljøet for medarbejderne i ældresektoren skal ifølge ham også forbedres.

- Der er jo ingen tvivl om, at når man er underbemandet, så bliver man presset i hverdagen, og det giver en mistrivsel. Nu hedder det sig jo, at medarbejderne skal løse en opgave, det hedder ikke længere pleje og omsorg. Sosu'erne har ikke tid til at sætte sig ned for at snakke med borgeren, siger Felex Pedersen, som også pointerer, at der skal være penge til at give medarbejderne de nødvendige kompetenceløft.

- Hvis medarbejder vil på kursus for at blive bedre til deres arbejde, så skal der være plads til det, siger han.

Forbruget af vikarer i ældresektoren har længe været et omdiskuteret.

- Social- og forebyggelsesudvalget har sagt, at vi ikke vil bruge eksterne vikarer. Jeg ville egentlig hellere have, at vi, som Region Sjælland har gjort det, oprettede vores eget kommunale vikarbureau, men det er noget sværere i en lille kommune som Odsherred, siger Felex Pedersen.