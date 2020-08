Socialdemokrat må kæmpe for plads i plejecenters bestyrelse, men flertallet smuldrer

Felex Pedersen skal kæmpe for sit ønske om at komme i bestyrelsen for plejecenter Baeshøjgård.

Odsherred - 21. august 2020 kl. 15:58 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Social- og Forebyggelsesudvalget var der et flertal for, at Felex Pedersen (S) skulle repræsentere Odsherred Kommune i den selvejende institution DSI Baeshøjgårds, der skal drive plejecenter i Vig, bestyrelse.

Men da sagen kom i økonomiudvalget forsvandt flertallet, da den radikale viceborgmester stemte imod, og Felex Pedersen røg ud af bestyrelsen, og DFs Julie Jacobsen slår fast, at han ikke skal regne med deres støtte når sagen på tirsdag skal behandles i byrådet.

»Vi bakker ikke op om politisk deltagelse i et privat selskab. De gør det fint selv, og der hører politisk deltagelse ikke til,« siger hun.

Modstanden undrer Felex Pedersen, der slår fast, at han vil forsøge at finde et flertal i byrådssalen, for i hans optik giver det ikke mening at være modstander af politikere i bestyrelser, som kommunen har samarbedjsaftale med.

»I politik kan alt jo ske, men det undrer mig da, for Venstre og andre sidder jo gladeligt i andre bestyrelser, hvor kommunen har samarbejdsaftaler. Plejecentrene har politisk bevågenhed og opstår der en tvist, så er det jo os politikere først tager fat i, for vi har ansvaret, så det er da logisk at vi er med i bestyrelsen. Jeg går da ikke ud fra at modstanden er personbåret, og sådan er politik jo, men jeg kan se, at min gode kollega Karina Vincentz, fra Venstre, på Facebook er enig med mig i, at der bør være en politikere i bestyrelsen og Venstres partileder Jacob Ellemann har tidligere været ude og kræve flere brugerrepærsnetanter og politikere i plejecentrenes bestyrelser, så jeg forstår ikke hvor Venstres modstand kommer fra, men nu må vi se, hvordan det bliver modtaget. Jeg har i hvert fald ikke en anden mening i byrådssalen end jeg har i fagudvalget, og det regner jeg da heller ikke at andre har,« siger han.