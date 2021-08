Snuppet i færdselskontrol: Mange bag rattet med alkohol og narko i blodet

En øget indsats i Odsherred har ført til flere sigtelser for narko- og spritbilisme til både kanllertkørere, tuk-tuk-førere og bilister fredag, lørdag og søndag. Foto: Lars Sandager Ramlow

Odsherred - 02. august 2021 kl. 14:26 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Både fredag, lørdag og søndag var færdselspolitiet på opgave i Odsherred med særligt fokus på særlig fokus på narko og spirituskørsel. Flere borgere henvendte sig til betjentene, da de havde bemærket den øgede politimæssige tilstedeværelse i Odsherred og ville høre mere om baggrunden for, at politiet var i området. Mange udtrykte tilfredshed med færdselsindsatsen, og fik en god snak med betjentene, oplyser Midt- og Vestsjælland i seneste døgnrapport.

Både beredskabspatruljer og færdselspatruljer deltog i indsatsen, hvor der blev anholdt og sigtet flere narko og spirituspåvirkede bilister og knallertførere. Flere blev desuden sigtet for kørsel uden førerret. Derudover blev omkring 20 sigtet for mindre alvorlige færdselsforseelser, og kan nu forvente en bøde.

Spritkørsel på kabinescooter Politiet standsede fredag kl. 17.00 en kabinescooter ved Asnæscentret i Asnæs. Føreren af scooteren, en 33-årig lokal mand, var påvirket af spiritus over det tilladte, så han blev sigtet, anholdt og fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt. En kabinescooter er at sidestille med en lille knallert, som højst må køre 30 km/t.

En 41-årig mand fra Kalundborg blev kl. 17.34 sigtet for kørsel uden førerret, da han blev standset på Ravnsbjergvej i Vig, hvor han førte en personbil selvom han ikke havde generhvervet sin førerret efter en tidligere frakendelse.

Promille på over 2,0 En bil blev fredag beslaglagt i en sag om spirituskørsel, da 66-årig mand fra Vanløse blev standset på Ravnsbjergvej i Vig kl. 18.17 med en promille på over 2,0. Den 66-årige blæste i alkometeret, som viste det høje resultat, hvorefter han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Føreren blev taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt. Politiet inddrog hans førerret på stedet, som det er muligt, hvis sagen forventes at udløse en ubetinget frakendelse af førerretten. Han må derfor ikke køre bil, mens sagen behandles. Den 66-åriges bil blev beslaglagt med henblik på konfiskation, som det er muligt i sager med spirituskørsel med en promille på mere end 2,0, hvilket den 66-årige accepterede.

Kl. 20.15 blev en 20-årig mand fra Greve standset på Havnegade i Nykøbing Sjælland. Han kørte i østlig retning, da han blev vinket ind til siden af politiet og blev bed om at blæse i narkometeret. Resultatet viste, at han var påvirket af hash, så han blev anholdt og sigtet for narkokørsel og fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt. Den 20-årige havde desuden ikke noget gyldigt kørekort, så han blev også sigtet for kørsel uden førerret. Bilen var ejet af den 20-åriges kæreste, som blev sigtet for at overlade føringen af sin bil til en person uden kørekort.

Snuppet for tredje gang En patrulje kørte lørdag aften på Vestervangen i Asnæs, hvor betjentene blev opmærksomme på en personbil, som de standsede i en rutinekontrol. Føreren af bilen, en 44-årig mand fra Bornholm, blev testet med narkometeret, som viste at han var påvirket af hash. Han erkendte at have røget et par joints for ca. en uge siden. Den 44-årige blev sigtet, anholdt og fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.

En 57-årig mand fra København måtte lørdag kl. 18.20 se sin bil blive kørt væk af politiet på en autotransport. Den 57-årige blev standset i sin bil på Lyngvej i Vig, hvor han ikke kunne fremvise et gyldigt kørekort, da han ikke havde generhvervet førerretten efter en tidligere frakendelse.

Da det var tredje gang inden for tre år at den 57-årige blev sigtet for kørsel uden førerret, kunne politiet beslaglægge mandens bil med henblik på konfiskation. Bilejeren ønskede beslaglæggelsen forelagt retten, som nu skal vurdere sagen.

Promillekørsel på tuk-tuk Hele to førere af tuk-tuk knallerter blev sigtet for spirituskørsel på Rådhusvej i Asnæs lørdag aften kl. 21.58. De førere, på 17 og 33 år, begge fra lokalområdet blev vinket ind til siden i færdselskontrollen. Begge mænd var påvirket af spiritus over det tilladte, så de blev sigtet og anholdt for spirituskørsel på knallert. De blev taget med til blodprøveudtagelse, hvorefter de blev løsladt.

Amerikansk kørekort duede ikke Søndag kl. 16.08 blev en 30-årig mand fra Asnæs anholdt og sigtet for narkokørsel i en personbil, da han blev standset i en personbil på Rådhusvej i Asnæs. En test med narkometeret viste positiv for kokain, så han fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.

En 77-årig kvinde fra Fårevejle blev standset i en bil på Rådhusvej i Asnæs. Hun kunne kun fremvise et amerikansk kørekort, selvom hun var indrejst i Danmark i 2007. Hun blev derfor sigtet for at køre uden gyldig førerret i Danmark, da hun burde have fået sit kørekort ombyttet til et dansk kørekort.

I sagerne om narko- og spirituskørsel afventer politiet nu resultatet af blodprøverne. De sigtede kan forvente at høre mere fra politiet i deres sager.