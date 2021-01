Snart klar til første spadestik til ny »idrætspark«

Besøg i området for den nye »Rørvig Idrætspark« - fra venstre Nicoline Lerskov, formand for Rørvig-Nakke Bylaug, Flemming S. Andersen, filialdirektør i Sparekassen Sjælland, Peter Ryberg, bestyrelsesmedlem i Rørvig IF, Theis Poppe, kasserer i Rørvig IF, og Lars Lundgaard Jensen, formand for Rørvig Friskoles Støtteforening. Privatfoto