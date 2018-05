Snart bake-off ekspert

Hun har indrettet et »lille hjørne« med sin særlige salgsbod, der er et led i den praktiske prøve som salgsassistent. Forud er gået masser af teori om produkter, slagsanalyser og meget mere på Slagteriskolen i Roskilde hvor hun har gået i skole under hele lærlingetiden.

Bake-off er fremstilling af bagværk, der leveres forbagt og ofte frossent og derefter bages færdigt lokalt. Og i Dagli'Brugsen på Lyngen er det et hit, der er vokset betragteligt efter butikken har gennemgået en total renovering om ombygning. Det glæder Nina Jean Andersen siger dagligt over. Hun har arbejdet i forretningen i en årrække. Og det agter hun at blive ved med, for hun stortrives der, slår hun fast med et smil.