Står det til et flertal i miljø- og klimaudvalget i Odsherred Kommune, så genansættes der en parkeringsvagt. Foto: Peter Andersen

Snævert flertal vil genansætte parkeringsvagt

Fire stemmer for og tre stemmer i mod blev stemmeresultatet, da byrådsmedlem og næstformand i miljø- og klimaudvalget i Odsherred Kommune, Vagn Ytte Larsens (S), forslag om genindførelse af en p-vagt ordning i Odsherred blev vedtaget i miljø- og klimaudvalget.

Venstre og DFs udvalgsformand stemte imod forslaget, og Vagn Ytte Larsen er overbevist om at sagen har så stor politisk symbolværdi, at den givet ender med at skulle afgøres af det samlede byråd.