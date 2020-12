Foto: Per Jensen

På Højby skole er der nu flere end fem smittede, og derfor er Styrelsen for Patientsikkerhed inddraget.

Smittetallet løber i vejret på skole: Nu skal styrelse inddrages

Alle institutionens børn vurderes at være nære kontakter, og de er, ligesom fem medarbejdere, hjemsendt til testning, og Syrenhus holder lukket i syv dage, og genåbner tirsdag den 8.december.

Også Højby skole er blevet ramt af covid-19 smitte, og nyligt er to medarbejdere testet positive. De er blevet hjemsendt til selvisolering og test, og det samme er de elever og de af lærernes kolleger, som de smittede lærer har haft kontakt med.

Da smittetallet på Højby skole nu er over fem, har Odsherred Kommune inddraget Styrelsen for Patientsikkerhed som vil have særlig fokus på smitteopsporing.