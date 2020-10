Smitten stiger i Odsherred, og forvirring om testcenter

Ifølge borgmester, Thomas Adelskov (S), bevæger smittetallet sig den forkerte vej. Otte nysmittede i den seneste uge, og derved er Odsherred også på listen over bekymrende udvikling med 24,3 smittede per 100.000 indbyggere.

Ifølge borgmesteren hersker der en vis usikkerhed om, hvordan man kan blive testet i Odsherred, og han fortæller, at han selv har forsøgt at booke en tid på regionens testcenter på Falckstationen, Vesterlyngvej 18, i Nykøbing, men at det kun kunne ske med lægehenvisning.