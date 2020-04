Smittede i stigning i Odsherred

Ifølge den epidemologiske overvågningsrapport fra Statens Serum Institut er der 760 odsinger, der, per 27.april, er blevet testet for covid-smitte.

Frustrerende, lyder det fra borgmester Thomas Adelskov (S), og mandag aften besluttede forretningsudvalget i Region Sjælland at den fremtidige teststrategi blandt andet skal indeholde en styrkelse af adgangen til test i yderområder som Lolland og Odsherred, hvor borgere fremover skal have en øget mulighed for at blive testet i udkørende teststationer, som regionens paramedicinere står for.