Smitsom diarré breder sig blandt hunde

Odsherred - 02. maj 2018 kl. 12:04 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fordobling af tilfælde på et år. Sådan lyder statistikken for hunde smittet med parasitten Giardia, som dyreklinikken i Nykøbing har sat i behandling. Det fortæller dyrlæge Vibeke Lassen til Dagbladet Nordvestnyt.

- Hvor vi hele sidste år måske havde fem tilfælde her i klinikken, så er der inden for de seneste par måneder i hvert fald sat ti i behandling, så det er en markant stigning, siger dyrlæge Vibeke Lassen.

Parasitten overføres nemt når hunde stikker snuden i andre hundes afføring og giver hunden diarré og i visse tilfælde også opkast. Derfor har dyrlægen også en kraftig opfordring til hundeejerene om at huske hømhøm-poserne.

- Saml op! Det er alfa omega til at bremse al form for smitte, siger hun og opfordrer til at man holder hunden hjemme i egen have, når den har diarré.

Foruden opfordringen til at samle op efter sin hund, så råder dyrlægen til at holde en god hygiejne og at håndtere det på linje med en omgang influenza.

Det er usikkert hvorfra smittekilden kommer, men dyrlægen peger på at dyrlæger i købehavnsområdet råbte vagt i gevær for et par måneder siden, og at smitten kan stamme derfra.

- Der begyndte vi faktisk også at se dem her, og vi har jo mange københavnere, men det er ligeså meget de fastboende der får det, men de får jo smitten et sted fra og de går og giver smitten videre, siger dyrlægen.