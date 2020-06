Små sommerhuse går som varmt brød

- Mit bedste bud på den stigende interesse er, at corona-situationen har gjort folk mere nervøse for at rejse. Og så tror jeg, at de første avisskriverier om, at københavnerne tog ud i sommerhusene, har betydet en del. Jeg tror, at mange har tænkt »bare det var mig«. Og så nu ønsker de at købe et sommerhus, så de får muligheden for at komme væk fra smittefaren i storbyen, siger Sven Øvre, som oplyser, at der for tiden kun er få sommerhuse til salg i Odsherred.