Se billedserie Der er god plads til eleverne i skolegården på Egebjerg Skole, der, som andre skoler i Odsherred, oplever faldende elevtal. Dronefoto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Små skoler har de dyreste elever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Små skoler har de dyreste elever

Odsherred - 06. november 2020 kl. 18:37 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Med en særlig pulje har regeringen og aftalepartierne bag finansloven besluttet at styrke folkeskolen med 275 millioner kroner i 2020. Børne- og uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune behandlede på mødet den 15. september en model for, hvordan de ressourcer, Odsherred Kommune råder over, skal fordeles mellem de forskellige skoler efter matrikel. Den fordelingsmodel, udvalget valgte at sende i høring, betyder, at de mindste skoler bliver særligt tilgodeset.

- Det er alment kendt, at stor­drift er billigere. Jo mindre skolen er, jo dyrere er driften pr. elev. Derfor er de mindste skoler, som er skolerne i Egebjerg, Hørve og på Odden, økonomisk hårdere presset end de store skoler, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S).

Der er indkommet en række høringssvar til forslaget om at fordele de ekstra ressourcer til skolerne efter matrikel.

- Vi har her i Odsherred valgt at beholde de små skoler, fordi de er en vigtig del af vores skolestruktur. Men det er ingen hemmelighed, at skolerne er hårdt presset af de faldende børnetal og ofte har for få elever, siger Søren With, der derfor er glad for det økonomiske løft til både de små og store folkeskoler i kommunen.

- Forslaget skal jo stadig vedtages, men jeg kan ud fra høringssvarene se, at netop udsigten til en mere stabil økonomi er et stort ønske fra de små skoler, siger Søren With.

Administrationen anbefaling til udvalget lyder, at der vælges en grundtildeling til skolerne i Egebjerg, Hørve og på Odden på 1,5 millioner kroner, mens de resterende skoler modtager en million kroner.

- På den måde øges muligheden for, at der kan opretholdes et mere ens serviceniveau på tværs af skolerne, skriver administrationen i anbefalingen, som behandles på et møde tirsdag i næste uge.