Små kolde Lucia-næver

20 børn i alderen 2 til tre år havde tydeligvis øvet sangen, og sang højt og klart mens de trippede forsigtigt fremad. Under de hvide kjortler var børnene iført fornuftige flyverdragter og termostøvler, så de kunne holde den bidende kolde vind ude. De små barnehænder måtte dog tage turen uden vanter, så de kunne holde om de batteridrevne lys, de alle bar foran sig. Ørerne blev også lidt røde hos enkelte af børnene, for når man skal have et sølvbånd om håret, kan man ikke have en hue på.

Lidt længere nede ad Algade stod kollegaerne og ventede. De yngste børn fra Raketten var mødt op for at heppe på de lidt større børn, og var tydeligt forundrede og imponerede over Lucia-børnene. Enkelte forældre var også mødt op, og en mor kunne ikke lade være med at smutte hen og give sit Lucia-barn et klap på kinden. En snotnæse blev tørret med et hvidt ærme, og Sankta Lucia bar lyset videre.