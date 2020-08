Se billedserie Køer af racen dexter - verdens nok mindste kødkvægsrace og en af de ældste - skal stå for naturplejen i Trundholm Mose. Privatfoto

Små køer skal pleje naturen i Solvognens mose

Odsherred - 04. august 2020 kl. 16:16 Af Stefan Andreasen

Det bliver små, omgængelige, robuste køer af racen dexter - verdens nok mindste kødkvægs-race og en af de ældste - der fremover skal stå for naturplejen i Trundholm Mose i det cirkulære område - en del af den kommende landskabs-installation ved Solvognens fundsted.

Dexter-racen stammer oprindeligt fra det keltiske Irland, og arkæologer har fundet knoglerester fra kvæg, der svarer til dexter-størrelsen, i stenalder-udgravninger.

Mandag blev de sidste egepæle til den cirkulære indramning af fundsteds-området trykket i jorden med en gravemaskine.

Én af de nærmeste dage bliver der sat vildthegn op, så det store cirkelslag, med en diameter på 1,1 kilometer og et areal på 9,6 ha., indkredses.

De små køer er så fredsommelige, at de kan være en del af naturen og afgræsse i det indhegnede område, samtidig med at de er statister i bronzealder-fortællingen, når gæsterne går tur på den nyanlagte, snoede sti imellem de to store jern-portaler og ledes til fundstedet.

- Vi har været på besøg hos en lokal kvægavler og har set på hans kvæg, og vi tror på, at det her lige er den type dyr, vi er ude efter til området. De bliver en vigtig del af den samlede oplevelse af området, og samtidig plejer de naturen, fortæller projektleder Helle Nordgaard, Geopark Odsherred.

Der er plads til en lille flok på fem-otte køer.

Køerne sættes ud for at pleje naturen i foråret og igen i efteråret, frem til 1. december.

- Nu ser vi lige, hvordan det går med forår og efterår, og så tager vi stilling til, om perioden skal udvides, og vi skal bygge et sted, hvor dyrene kan gå i ly og læ, fortæller Helle Nordgaard.

Geopark Odsherred er ved at få undersøgt, om køerne kan drikke vandet i et af padde-hullerne.

Ellers kan det komme på tale at hyre en brøndborer til at etablere en brønd for at skaffe drikkevand til dyrene.

Nordea-fonden har betalt 3,1 mio. kr. til anlæg af den samlede landskabs-installation omkring Solvognens fundsted - som led i anlægget af cykelruten »Istidsruten«.

Nu vil Geopark Odsherred forsøge at skaffe penge til at udvide projektet med en fold, der strækker sig ud fra en del af cirkelformens yderside. Her kan køerne lukkes ud, hvis der skal være større arrangementer på området.