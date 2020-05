På mandag er det slut med tomme gange i Asnæs Centret. Foto: Marianne Nielsen

Slut med tomme gange i centret

Odsherred - 08. maj 2020 kl. 11:16 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden begyndelse af april har Asnæs Centret ikke lignet sig selv med sine tomme gange. Men på mandag vil billedet igen blive mere normalt, efter at overdækkede indkøbscentre igen må holde åbent. Og det glæder Brian Johansen, direktør i SuperBrugsen i Asnæs, sig meget over.

- Vi er lykkelige over, at centrets butikker får lov at åbne igen. Vi kan så igen tilbyde vores kunder det, vi er så stolte af, nemlig et center med masser af kvalitetsfyldte butikker og masser af kompetente medarbejdere, som giver vores område værdi, siger Brian Johansen.

Han har savnet det velkendte Asnæs Center i de sidste uger.

- Det har været slemt at gå og kigge på disse tomme centergange, en smule deprimerende egentlig, når man tænker på, hvor mange mennesker der ville have fordel af, at butikkerne var åbne, siger han.

Brian Johansen tror og forventer, at alle butikker i centret vil være klar til at tage imod kunderne inde længe.

- Jeg tror også, at der kommer en katapult-effekt. Jeg tror, at butikkerne åbner med brask og bram. Vores kunder har savnet at komme ud og være sociale, men de har også savnet at komme ud og få nogle oplevelser. Jeg tror, at butikkerne i centret kommer styrket tilbage, siger Brian Johansen, som glæder sig over, at flere facader er blevet forskønnet, og at kommunen har ordnet parkeringsarealerne.

Brian Johansen er meget tilfreds med, at der fra den 18. maj igen kan serveres mad i Asnæs Centret.

- Vi skal huske på, at det igennem mange, mange år har været en tradition for mange at komme i centret og samtidig få sig en øl eller en kop kaffe. Det er virkelig noget, der betyder noget for oplevelsen, siger direktøren, som præciserer, at man i centret selvfølgelig vil overholde de nødvendige afstandskrav.