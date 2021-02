Skoleleder Cecilie Allerelli og viceskoleleder Peter Holm ser frem til at den nye multikreative hal står klar. Planen var oprindeligt, at den skulle have stået klar inden Borrens indvielse.

Slut med sløjd - bygger multikreativ hal for en million kroner

I dag står der »håndværk og design« på skoleskemaet, og i hallen er håndværkerne så småt gået i gang med den store ombygning til over en million kroner, som skal gøre hallen til et nyt multikreativt aktivitetscenter. Ikke bare for skolens elever. Alle andre med kreative ideer, kan komme ned i hallen og arbejde med det, de brænder for.