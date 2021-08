Se billedserie På lørdag - til New Orleans Jazz-dagen - er det slut med bord-bænke-hygge i Helenehaven. Kommunen siger nej til mere dispensation - MOKIO har dog et nyt sted i kikkerten efter so succes-sæsoner. Foto: Stefan Andreasen

Slut med koncerter i Helenehaven: Musik-forening har ny base i kikkerten

Odsherred - 18. august 2021 kl. 15:40 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

I to corona-somre har Musik & Kultur i Odsherred, MOKIO, med succes arrangeret friluftskoncerter på den gamle fodboldbane på Stårupvej i Højby, kaldet Helenehaven, og drømt om større koncerter, når restriktionerne letter.

Men lørdag den 21. august, når der er New Orleans Jazz-festival i Helenehaven, med tre af de stærkeste orkestre indenfor genren, er det sidste chance for at høre musik i Helenehaven.

Økonomiudvalget og byrådet i Odsherred har ikke planer om at forlænge den dispensation, som MOKIO har kørt på.

- Det er selvfølgelig brand-ærgerligt, fordi det er så godt et sted at holde koncerter, og flere og flere publikummer har fået øje på os og stedet, siger Anders Munch, formand for MOKIO.

- Men nu er det slut. Vi havde en midlertidig aftale med Odsherred Kommune, og den har økonomiudvalget og byrådet ikke ønsket at forlænge, med henvisning til at der skal være mulighed for udvidelse af boligområdet og golfklubben.

- Vi har været enormt glade for at være på den gamle fodboldbane, og vi har igen haft en supergod sommer med 300-500 gæster til koncerterne i Helenehaven, og vi er allerede oppe på 300 gæster til den sidste koncert med New Orleans-jazzen, siger MOKIO-formanden.

MOKIO har dog ikke tænkt sig at stoppe med friluftskoncerter i Odsherred.

- Vi kører det koncept videre, som vi kan mærke, publikum er glade for. Vi har fået så mange tilkendegivelser om, at folk glæder sig til næste år og takker for det nye tiltag i Odsherred, siger Anders Munch.

MOKIO har et nyt tilholdssted i kikkerten, som fortsat er i forhandlingsfase, men inden længe offentliggøres.

Musik- og kulturforeningen har dog allerede den første aftale i hus for sommeren 2022 - et genhør med Magtens Korridorer.

På MOKIO's nye tilholdsssted vil der blive indtænkt en større scene.

- Vi har været enormt glade for Den Mobile Landsbyscene og samarbejdet med Dragsholm Brandværnsforening, der stiller scenen op og tager den ned igen, men vi er nødt til at tænke i lidt større koncerter i fremtiden. Nogle kunstnere synes, at det er for småt med den lille scene, siger Anders Munch.