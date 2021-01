Artiklen: Slut med banko-spil på teater: Vi har lyst til at prøve noget andet

Slut med banko-spil på teater: Vi har lyst til at prøve noget andet

Men med den nye teatersal, der står færdig i sensommeren 2021, er det slut med publikums banko-spil på Odsherred Teater for denne gang.

- Vi stopper med banko. Måske kommer det tilbage om ti år, hvem ved, men nu holder vi en pause. Det har været enormt sjovt, publikum har nydt det, vi har nydt det, men nu har vi lyst til at prøve noget andet, og overtagelsen af den nye teatersal er et rigtigt tidspunkt for nytænkning.