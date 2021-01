Artiklen: Slut med at samle dæk i Egebjerg

Virksomheden T2O Egebjerg er gået konkurs, og kurator-advokaten bekræfter, at han har solgt anlægget, varelager, maskineriet og ikke mindst forpligtelsen til at fjerne det store dækoplag på fabriksområdet på Egebjerg Hovedgade, videre til en køber, der har ønsket at være anonym.