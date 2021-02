Odsherreds natur skal have lov at brede sig, og kommunens grønne råd er klar med et katalog af gode ideer. Foto: Peter Andersen Foto: Foto: Peter Andersen

Slut med at bruge kommunale arealer som affaldsdepot

Odsherred - 15. februar 2021 kl. 11:24 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Biodiversitet er nøgleordet for manges syn på naturen, også kommunens grønne råd, der præsenterer politikerne for et katalog af gode ideer til at få mere biodiversitet i Odsherreds natur, og kommunen skal gå foran.

Overdrevsarealerne langs Odsherredvejen, nord for Nykøbing, har, ligesom arealerne syd for rådhuset i Højby udviklet sig til områder med blandt andet Blodrød Storkenæb og en betydelig bestand af sommerfugle og andre insekter, og her mener rådet, at det er vigtigt at kommunen sikrer, at folk ikke bruger arealerne til haveaffald, hvilket er sket vest for Nordgårdsvej, hvor det kommunale areal i mange år har været brugt som affaldsdepot, hvilket har givet en stor næringsberigelse af jorden og en voldsom fremvækst af brændenælder.

Også er der vejrabatterne, grøftekanter og rastepladser, der beskrives som vigtige biologiske korridoer. De er, ifølge rådet, til tider negativt præget af at landmænd nogle steder pløjer så tæt på vejen, at deres sprøjtemidler kommer til at påvirke rabatten.

Og så anbefales det, at kommunen stopper med at slå hellerne på Rørvigvej og Odsherredvej mens Engelskgræsset står i fuldt flor.