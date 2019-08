Slut med at ansætte nye kolleger

Et faktum, der har fået politikerne i økonomiudvalget til at supplere det tidligere besluttede anlægsstop med et indkøbsstop og nu også et totalt ansættelsesstop - dog kun når det drejer sig om administrative medarbejdere, og det er helt nødvendigt, lyder det fra borgmester Thomas Adelskov (S).

»Det er positivt, at likviditeten nu er styrket mere end forventet, men jeg har bedt administrationen om en orientering, så jeg kan få det fulde overblik over det. Hvis budgettet skal holdes, så er vi nødt til fortsat at have et fast greb i forhold til at styre økonomien. Derfor besluttede økonomiudvalget, at vi skærper de tidligere handleplaner med indkøbsstop og stop på brug af konsulenter, og indfører et ansættelsesstop for administrative medarbejdere,« siger han til Nordvestnyt.