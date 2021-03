Slut efter 11 år - succesfuld skoleleder takker af

- Det har været en svær beslutning, som jeg har tænkt længe overe. Det har været fantastiske år, men det er også blevet meget administrativt. Det er jo mit lille barn, men det har også slidt på mig. Nu har jeg brug for noget andet, hvor jeg kan koncentrere mig om det mere pædagogiske udviklingsarbejde, udduber Morten Juul Pedersen, der håber at hans nye rolle kan få bragt arbejdsdagen lidt ned, så der bliver mere tid til familien.

- Planen er, at jeg sammen med forældre og personale skal løbe friskolens nye børnehaveprojekt Spiren i gang. Det er der jo også noget iværksætteri over, ligesom der var for friskolen i sin tid. Det at skabe noget sammen og få det til at vokse, pirrer mig og giver mig energi, fortæller han.