Se billedserie Tømrer Steen Agger er bidt af at spille en eller anden type golf på græs. Fotos: Preben Moth

Slow-living i Solgårdens Familiehave

Odsherred - 01. august 2021 kl. 06:26 Af Preben Moth Kontakt redaktionen

Parkgolf, krolf, fodboldgolf, stigegolf, fodboldpool, fodbolddart clockgolf, petanque, panna, mølle, ludo og en stribe andre spil.

Tømrer Steen Agger er bidt af at spille en eller anden type golf på græs og etablerede for nogle år siden Solgårdens Familiehave på Lyngvejen 43, Ellinge Lyng.

Der er 60.000 kvm at boltre sig på, så der er ikke trængsel. Tværtimod er det snarere som én sagde det »mindfullness uden at bruge ordet mindfullness.«

Det er afslappede at gå rundt til aktiviteterne og skulle man alligevel have brug for en slapper, er der flere hængekøjer rundt omkring, hvor man er velkommen til at tage sig en morfar.

- De første par år med familiehaven var det en legepark som så mange andre steder, men nu er det noget andet, snarere slow-living, mener Steen Agger, der ikke vil have reklameskilte i sin have, for de »støjer«,

Der tages hele tiden flere initiativer. Det nyeste er udekøkkenet med grill og bålplads under høje skyggefulde træer. Der sættes et borde-bænkesæt op og etableres et flydehjørne i den ene ende af det overdækkede område.

- Til næste år er det planen at have en café, den kan forlænge sæsonen og også vil kunne bruges til møder og events.

Næste år er der sikkert også en permahave, hvor der dyrkes grøntsager, og måske også dyr i form af geder og får - mest for hyggens skyld.

Banerne er etableret på en tidligere kornmark og der er plantet træer og buske over en del af området, og der kommer stadig flere til for at gøre området mere indbydende.

- Jeg synes, at stemningen er der nu, det er et rigtigt familiested, hvor børn og voksne, fra 2-90 år, kan hygge sig med de mange typer spil, der er spredt rundt på området.

Steen Aggers kæreste er bl.a. åndedrætsinstruktør og planlægger walk and talk-ture i omegnen, to om dagen i forskellige længder.

Familiehaven er et større indhegnet område med mindre spil som petanque, skak, sandkasse, klatretårn, en række andre spil samt et legehus.

Det er også muligt at spille fodboldgolf på dage, hvor der ellers ikke er åbent.

Der er selvsagt flest gæster, når der er godt vejr, men regnvejr er ikke altid afskrækkende.

- Vi har oplevet, at folk har stået her med store smil i regntøj.