Slottets Michelinkok modtager lokal pris

Chefkok Claus Henriksen har vundet (endnu) en pris, Poul Johansen Prisen 2020, for sit arbejde med at bringe mad i verdensklasse på tallerknerne.

Poul Johansen Prisen uddeles til en person eller et projekt, som afspejler den ånd, Fondens stifter, fabrikant Poul Johansen stod for:

Claus Henriksen været ansat som chefkok på Dragsholm Slot siden 2008 og »har med sin enorme kreativitet, innovative tankegang og kunstneriske åre løftet køkkenet på slottet så højt, at det nu har fået en stjerne i Michelin guiden for 3. år i træk«, skriver slottet på sin facebookside.

»Claus arbejder med en stor præcision og generøsitet inden for sit fag. Han bruger farven, madens struktur og stoflighed sammen med den enkelte servering til at skabe små plateauer med et kunstnerisk udtryk« skriver slottet videre og understreger hvor dedikeret, eksperimenterende og engageret chefkokken brænder for sit fag og samtidig giver unge mennesker med kokkedrømme mulighed for at uddanne sig i slotskøkkenet.