Dragsholm Slots tykke mure er vant til lidt af hvert, og selv sidste års corona krise har slottet klaret, men nu skal der tjenes penge igen. Foto: Preben Moth

Slottet klarer skærene trods sidste års massive krise

Odsherred - 17. juli 2021 kl. 11:46 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Dragsholm Slot er en ældre »dame,« der har klaret sig igennem 800 års blæst og forandringer, og sidste års corona krise har hun også klaret.

I hvert fald viser det seneste årsregnskab, at årets bruttofortjeneste blev på 17,5 mio. kr. mod 17,1 mio. kr. året før, mens årets driftsresultat blev på 701.000 kr. mod 1,8 mio. kr. året før.

Årets resultat ender dog på minus 12 mio. kr. mod et overskud på 1,8 mio. kr. året før, men ifølge regnskabets ledelsesberetning skyldes resultatet »primært svigtende resultater i tilknyttede og associerede virksomheder, som har været ekstraordinært negativt påvirket af Covid-19 krisen.«

Mads Bøttger har til dagbladet Børsen udtalt, at nedlukningen har kostet ham i omegnen af 25 mio. kr., og at han nu har pantsat alt, også sin privatbolig, for at kunne fortsætte.

Slottet blev særlig hårdt ramt under krisen, fordi hoteldelen, i modsætning til restauranterne, ikke var tvangslukkede, men som gastrodestination på Lammefjorden var virkeligheden, at slottet de facto var lukket, men kun med mulighed for at få den laveste kompensation fra staten, hvilket var på 3,7 mio. kr.

Alle fortrædeligheder til trods, så er Mads Bøttger optimistisk, og han tror på fremtiden for Dragsholm Slot og sine øvrige aktiviteter.

»På Dragsholm Slot er vi kommet fornuftigt igennem et udfordrende 2020. Vi havde en rigtig fin sommer, hvor vi var begunstiget af slottets gode renomme og de mange danskere der viste samfundssind og blev i Danmark for at svinge kreditkortet. Det er mere vores københavner forretninger og det nye hotel i Horsens, der har lidt økonomiske tab. Sådan er det og nu ser vi frem mod lysere tider, hvor der skal løbes stærkt for at hente det tabte, men så er det jo godt at vi er i fin form,« siger han.