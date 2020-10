Slottet har sin nye kok klar

»Jeppe har ambitioner, der matcher slottets og har stor appetit på at gå ombord i slottets fortælling og glæder sig til at komme ud hvor rødderne bor og gror. Sammen med F&B Chef, sommelier Peter Fagerland og hele teamet på Dragsholm Slot glæder jeg mig til at byde Jeppe Foldager velkommen. Vi har fulgt Jeppes arbejde gennem mange år og er sikre på, at hans formåen i køkkenet, slottets stærke fortælling, de gode råvarer og vores mange dygtige medarbejdere kan føre os mod nye mål og horisonter,« siger han.