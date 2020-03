Slotsejerens hvide »elskerinde« er ikke til salg

»Vi er slet ikke i mål endnu. Jeg har masser af drømme og planer for stedet. men den dag, hvor jeg tænker, at jeg ikke kan tage det videre, så er der nogle andre, der skal tage over. Jeg håber da at næste generation vil, eller måske vil jeg lægge det i en fond, og så kan medarbejderne tage det næste stykke. Slottet er i hvert fald ikke til salg. Selvom det er et hårdt arbejde at drive et slotshotel, så er det også et privilegium, at kunne påvirke sådan et stykke 800 år gammel danmarkshistorie, og hvis jeg solgte slottet ville jeg ikke vide, hvad jeg skulle købe i stedet, som ville gøre mig lige så glad. Dragsholm Slot er en stor del af vores familiehistorie og er et samlingspunkt fos os alle, så det er bestemt ikke til salg. På et tidspunkt kan det være, at andre skal tage slottet det næste stykke, men der er vi langt fra nu,« siger han til Nordvestnyt.