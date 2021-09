Slotsejer kræver navn på nyt spisested ændret

Et nyt spisested slår efter planen dørene op på torsdag i Asnæs Forsamlingshus i Asnæs, hvor to kokke fra København, Adam Dragsholm og Mads Mobley, har lavet en samarbejdsaftale med forpager i forsamlingshuset, Flemming Mortensen, om at låne lokalet »spisestuen« og køkkenet til en alternativ form for pop-up-restaurant. Det nye spiseted skulle have haft navnet »Dragsholm Madsted«, men står det til direktør på Dragsholm Slot, Mads Bøttger, må de to kokke finde et andet navn til den nye restaurant.