Slotsdirektøren har overtaget formandsposten i kendt kulturfond

»Det er med stor ydmyghed og lige så stor stolthed, at jeg nu bærer depechen videre sammen med den øvrige bestyrelse. Det er store sko at fylde ud efter Teddy Wivel, der i 50 år har arbejdet med Poul Johansen Maskiner. Han og Iver Lassen Skytt, har været meget værdifulde i forbindelse med det salg af PJM, som er gennemført og i de første skridt af den omstrukturering af fonden, som er i gang. Deres kendskab til Poul Johansen og hans ønsker med både virksomheden og fonden har været af stor betydning for processen og for de valg, vi har truffet for fond og virksomhed. Poul Johansen var en stor mæcen og inspiration i vores område, både via fonden og via virksomheden, og jeg ser meget frem til at bære hans visioner videre i fondens arbejde sammen med den øvrige bestyrelse. Jeg er glad for, at Søren Kjærsgaard har takket ja til at tage del i bestyrelsens arbejde, og tilføre sine kompetencer i det forestående arbejde. Samtidig glæder det mig at indtræde i PJM Automations bestyrerlse og være tæt på den spændende rejse, som virksomheden skal på,« siger han.