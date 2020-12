Jul og nytår er aflyst. Slotsdirektør Mads Bøttger må nu ud of refundere 100.000-vis af kroner til gæster som have booket og betalt for ophold på hotellet og i michelinrestauranten i forbindelse med julen.

Slotsdirektør skuffet over restriktioner

- Det er jo ingen hemmelighed, at vi tjener flest penge i december. Nytåret er vores travleste aften på hele året. Ud over økonomien, er jeg også rigtig ked af, at jeg må skuffe de mange gæster, som havde glædet sig til at fejre jul og nytår på slottet. Også selv om jeg godt kan se, at det ud fra et sundhedspolitisk synspunkt sikkert er meget fornuftigt, at lukke ned nu, siger han.