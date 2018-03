Mads Bøttger skal fremover også drive et hotel i Horsens. Foto: Mie Neel

Slotschefen udvider i Jylland

Odsherred - 24. marts 2018 kl. 17:37 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mads Bøttger, der ejer Dragsholm Slot og er direktør for brødrende Prices restauranter, udvider »imperiet« for sammen med slottets driftsdirektør, Claus Fribo, at overtage lejemålet af hotel Prins Jørgen i Horsens.

Ejerne af hotellet skal dog først sørge for en større renovering, der forventes at tage et års tid, og først derefter overtager Claus Fribo og Mads Bøttger driften af hotellet, formentlig fra foråret 2019.

Til dagbladet Nordvestnyt, siger Mads Bøttger, at projektet kun kan blive til noget fordi han har et godt hold omkring sig til at drive Dragsholm Slot og ikke mindst fordi hans bank tror på ham.