Tiltalte blev blandt andet dømt for at have skudt fire ænder uden at have været i besiddelse af et jagttegn.

Slog jæger med krykke

En 53-årig mand fra Hønsinge blev tirsdag ved retten i Holbæk kendt skyldig i fem forhold omhandlende vold, ulovlig våbenbesiddelse og ulovlig jagt. Sagen blev kompliceret af, at tiltalte lider af betydeligt hukommelsestab efter en hjerneblødning tilbage i 2014. Han havde svært ved at erindre detaljerne i de sager, han var tiltalt i. Den 53-årige lagde ud med at nægte sig skyldig i samtlige forhold.

Den 53-årige havde to gange skudt henholdsvis ænder og et rådyr med jagtgevær, uden at være i besiddelse af jagttegn eller våbentilladelse. Ved en ransagning af tiltaltes hjem i august i år fandt politiet flere jagtgeværer og en større mængde ammunition.

Dagen efter ransagningen endte tiltalte og hans kone i et voldeligt sammenstød med to jægere, tæt ved tiltaltes hjem. I retten forklarede den 53-årige, at han var blevet overfaldet af den ene af de to jægere. Jægeren var indkaldt som vidne, og forklarede, at det var den 53-årige, som havde slået ham flere gange hårdt i hovedet med en krykke-stok, så vidnet fik en dyb revne i hovedbunden, som den efterfølgende måtte syes på skadestuen. Den 53-åriges kone fortalte i retten, at hun også var blevet skubbet af den ene af jægerne, som også havde trådt på hendes mobiltelefon. Trods forskellige forklaringer, valgte retten at dømme den 53-årig skyldig i vold.