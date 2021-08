Det er lidt af et mirakel, at bilisten ikke kom alvorligt til skade, da han ved 13.30 tiden mistede herredømmet over sin bil. Foto: Presse-fotos.dk

Slap mirakuløst fra uheld: Fløj 10 meter ind i majsmark

Omkring klokken 13.30 kom han kørende i en Ford Fiesta i nordgående retning mod færgehavnen på Oddenvej. Cirka to kilometer før Odden Kirke døser han hen, mister kontrollen over bilen, som skrider ud i vejrabatten, hvor bilisten, ifølge indsatsleder Søren Jacobsen, fra Vestsjællands Brandvæsen, forsøger at korrigere bilens retning, hvilket blot betyder at bilen ryger tværs over vejen, flyver omkring 10 meter i luften og ved lidt af et mirakel ender på alle fire hjul i yderkanten af en majsmark.