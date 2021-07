Se billedserie På syv ud af ti veje, hvor slamsugerne kommer frem i sommerlandet, må de smyge sig igennem på grund af bevoksningen.

Slamsugernes bøn: Beskær, beskær, beskær

Odsherred - 20. juli 2021 kl. 14:19 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Sommeren er over os, alt er frodigt og grønt, og rundt om i sommerlandet nydes ferien med ture til stranden og kold rosé. Men slapper man lidt for meget af, og glemmer at den frodige bevoksning langs matriklen gør små veje endnu smallere, og endnu mere ufremkommelige, så giver det sved på panden, ekstra arbejdstid og store ærgrelser for eksempelvis slamsugerne, der skal tømme de mange septiktanke sommerhusene er forsynet med.

Det kan kørselsleder i Odsherred Forsyning tale med om, og han vurderer, at bevoksningen på syv ud af 10 veje skaber problemer for slamsugerne, fordi træer, hække og buske ikke er beskåret, så det ikke rager ud over vejskellet, som grundejerne har pligt til.

Ikke alene bliver det meget besværligt for slamsugerne, at komme frem, det hæmmer også chaufførens muligheder for at orientere sig, bilerne bliver ridset og beplantningen kan blive ødelagt.

Problemet er ikke kun af betydning for tømning af septiktankene - også skraldebiler og udrykningskøretøjer har brug for, at grundejerne får beskåret bevoksningen.

- Det er virkelig vigtigt, at folk forstår, hvor vigtigt det er at transporten kan komme frem, så skraldet bliver hentet, septiktanken bliver tømt og at brandvæsnet kommer, hvis det brænder, eller man har brug for en ambulance, påpeger, forsynings-direktør Fanny Villadsen, som kraftigt opfordrer grundejerne til at gribe grensaksen hen over sommeren.