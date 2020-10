Slagterens særlige specialiteter

- Ænder fra Gråsten Fjerkræ nyder det frie liv på grønne marker, hvor der er over 300.000 m2 at boltre sig på og lever dobbelt så lang tid som det meste andet fjerkræ. Det gør, at den gode smag kan nå at sætte sig og kvaliteten er i top. Det er derfor, vi har valgt dem, og vi tilbyder til jul at stege dem for kunderne, der kan hente anden 24. december, fyldt med æbler og svesker og 3/4 liter sovs som tilbehør, fortæller slagter Jan Adolfsen, der også har farserede kalkuner, gæs og flæskesteg at sælge af i butikken.