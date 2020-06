Et plankeværk ud mod Høvevej, en overdækning og isolering af indermure, så der kommer mindre støj. Det ønsker Jan Lund, Høve Slagteri, som ikke mener, at politikerne fik korrekte oplysninger, da de afviste hans anmodning om en ny lokalplan. Foto: Torben Andersen

Slagter: Politikere fik forkerte oplysninger

Odsherred - 26. juni 2020

Et enigt miljø- og klimaudvalg i Odsherred afviste forleden anmodningen fra Høve Slagteri om at udarbejde en ny lokalplan for området ved Høvevej. Politikerne fulgte embedsmændenes anbefaling om at sige nej til at udarbejde en lokalplan, der vil tillade at udvide produktionen, og man henviste blandt andet til øgede støj- og trafikgener.

Men Jan Lund, som ejer Høve Slagteri, er meget utilfreds med den sagsfremstilling, som embedsmændene havde udarbejdet til mødet, og som dannede baggrunden for politikernes beslutning. Han afviser, at han vil udvide sin forretning til et stort slagteri.

- De mener, at vi vil lave et kæmpe slagteri. Og de mener derfor, at vi skal være i miljøklasse 6, men det er kun slagterier, der ligger her. Men min virksomhed er jo ikke et slagteri, selv om det hedder sådan. Vi skulle måske bare kalde os Høve Slagtehus ligesom Nr. Asmindrup Slagtehus, så de bedre forstår forskellen, siger Jan Lund.

Af sagsfremstillingen kan man læse, at Jan Lund vil foretage »større bygningsændringer og en væsentlig ændring i anvendelsen af eksisterende bygninger«.

- Men det passer ikke. De eksisterende bygninger bliver renoveret, men vi udvider ikke vores maskinpark. Det eneste, jeg beder om, er at få lov til at lave noget mere plankeværk, så der bliver lukket af ud mod Høvevej, og samtidig vil vi lægge et halvtag henover, så hele pladsen bliver lukket af, og det vil give mindre støj, også fordi vi vil isolere på indersiderne af væggene mod vejen, siger Jan Lund.

Han peger også på, at han samarbejder med Solrød Biogas om biprodukterne, som vil blive afhentet hyppigere end i dag.

- Alle vores slagteting bliver slagtet om dagen, mens blod, tarme og andre rester bliver samlet op i en stor biotank, som bliver hentet af en slamsuger, så der ikke er nogen lugtgener fra containerne. Det vil blive en stor forbedring, siger Jan Lund.

Antallet af svin, som skal slagtes, vil være omkring 70 til 100 om dagen.

- I dag har vi oplyst, at vi slagter 70-80 grise om ugen, men i princippet kunne jeg havde slagtet 300 grise, uden at kommunen ville gø over det, for det gjorde vi tidligere. Men der kommer ikke mere trafik. Vi har hele tiden haft to lastbiler, men de bliver afskaffet. Hver morgen vil der komme en lastbil for at hente kød, og der kommer en med grise. Men ved, at vi hakker biprodukter til biotanken, så bliver der en lastbil færre, siger Jan Lund, som også understreger, at lastbilerne, som hævdet i sagsfremstillingen, ikke vender ved slagteriet.

Jan Lund undrer sig over, at administrationen i sagsfremstillingen skriver, at han vil udleje bygningerne til en anden sjællandsk virksomhed.

- Det er helt skævt. Vi vil fortsætte som selvstændig virksomhed, men vi vil være underleverandør til et slagteri, siger Jan Lund, som lukker sin virksomhed, hvis han ikke kan få en ny lokalplan for området. Og det vil ifølge ham betyde, at Odsherred går glip af otte stillinger - han skal nemlig ud at hyre medarbejdere, hvis han kan få lov til at være underleverandør.

- De otte ansatte var slet ikke nævnt i sagsfremstillingen. Det er som om, at de slet ikke vil se på alt det positive, siger han.

Jan Lund har aftalt, at afdelingsleder i Center for Miljø og Teknik Michael K. Bay besøger hans virksomhed i begyndelsen af juli.

Michael K. Bay fortæller til Nordvestnyt, at administrationen bestræber sig på at gøre politikerne så velunderrettede og oplyste som muligt til sagernes behandling. »Vi bygger vores sager på de oplysninger, vi får oplyst af ejer og ansøger, og på, hvad kommunen i øvrigt måtte have af oplysninger fra tidligere indsendt materiale, eller fra tilsyn, som kommunen tidligere har udført på virksomheden. Så jeg forventer, vi har fremlagt korrekte oplysninger i den konkrete sag«, skriver Michael K. Bay i en mail til Nordvestnyt.

Han ser frem til mødet med Jan Lund. »Har ejer nye oplysninger til sagen, så vil vi naturligvis forholde os hertil og se, om det kan ændre kommunens vurdering af hans ansøgning«, skriver Michael K. Bay.