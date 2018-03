Odden Skytteforenings øvebaner på Odden Skole.

Skytteforening kæmper for overlevelse

Odsherred - 28. marts 2018

Odden Skytteforeningen er oprettet i 1868 og dermed en af landets ældste skytteforeninger. Men foreningen står nemlig overfor en mulig nedlæggelse, fordi der mangler medlemmer til at danne et fortsat grundlag for en skytteforening på Sjællands Odde. Så generalforsamlingen 5. april bliver måske sidst skud for foreningen.

- Vi har lokale på Odden Skole i kælderen. Lokalet står over for en renovering, hvis der fortsat skal skydes i kælderen. Der er 15 meter riffelskydning på banen, men vi vil gerne have mulighed for pistol skydning på banen, og måske også luftgevær. Dette vil vi tage med i planen, når renovering bliver sat i værk, fortæller Per Jacobsen fra foreningen.

- Men der skal imidlertid findes yderligere 20-25 medlemmer til foreningen, ellers er der ifølge den nuværende bestyrelse ikke grundlag nok for at renovere banerne, og som konsekvens heraf vil foreningen blive nedlagt. Der er p.t 7 syv voksne medlemmer nu og ingen juniorer.

- Hvis nogen skulle have lyst til at være med, så hører vi meget gerne fra dem. Vi har et sjovt og godt fællesskab. Det kunne være spændende, hvis foreningen kunne fejre sit 150-års jubilæum ved at genåbne på den »nye« skydebane, slutter Per Jacobsen.

Torsdag den 5. april bliver foreningens fremtid afgjort. Her holder Odden Skytteforening ekstraordinær generalforsamling - og på dagsordenen står overlevelse eller nedlæggelse.

Generalforssamlingen holdes på Odden skole og begynder kl. 19 - og Per Jacobsen og hans skyttekammerater håber selvsagt på stort fremmøde af kommende medlemmer. Skulle nogen have lyst til at melde sig før, kan det ske via mailadressen: osf@oddenportalen.dk