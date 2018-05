Skyldig: Fem års fængsel for voldtægt

Dommen lød på fem års fængsel og udvisning for bestandig, da en yngre mand bosiddende i Odsherred i dag ved retten i Holbæk stod tiltalt for fire forhold af voldtægt. Da dømte ikke er dansk statsborger, vil han også blive udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Den 24-årige er tiltalt voldtægt af en jævnaldrende kvinde, som han havde truffet på en net-datingside sidste år. Kvinden anmeldte i december sidste år manden for voldtægt, efter at han igennem flere måneder havde truet kvinden med at offentliggøre nøgenbilleder og videoer af kvinden, hvis hun ikke gik med til at mødes og have sex med manden. Manden har under hele sagen nægtet sig skyldig. Tiltalte valgte at anke dommen til landsretten med krav om frifindelse.