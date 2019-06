Østre Landsret prøver igen at tage hul på ankesag om to udvisningsdømte svenskere i skunksag fra Hørve. Foto: Carsten Lysdal

Skunksag i landsretten - igen

Odsherred - 17. juni 2019 kl. 06:32 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag, mandag, forsøger Østre Landsret at tage hul på ankesag om udvisning af svenske skunk-gartnere ved Hørve. Sagen blev udsat i januar, fordi en indkaldelse til retsmøde ikke var blevet forkyndt.

Det drejer sig om udvisning af to af de tre dømte i sagen om skunklaboratoriet og våbenbesiddelsen på en ejendom vest for Hørve, hvor de i en periode på et halvt år i 2017 havde taget ophold.

Byretsdommen den 21. august sidste år lød på henholdsvis udvisning for bestandig for en nu 39-årig svensker og en fængselsdom på tre år og ni måneder, mens to svenske mænd, begge 38 år gamle, blev idømt hver et år og seks måneders fængsel og udvisning med indrejseforbud i 12 år.

Den 39-årige og den ene af de 38-årige mænd ankede fængselsstraffen og udvisningen, som derfor nu skal prøves i Østre Landsret.

De tre svenskere blev ved Retten i Holbæk ligeledes dømt for el-tyveri for lige under en halv million kroner.

Tyveriet blev anmeldt anonymt af en el-kunde hos Seas-NVE, som kaldte mændene for »en svensk rockerbande«.

I sagen spillede et halv­automatisk haglgevær en væsentlig rolle i strafudmålingen. Især for den 39-årige svensker, der fik den hårdeste straf i byretten.

Af domsudskriften fra byretten i Holbæk fremgår det, at dette halvautomatiske skydevåben blev brugt til at skyde efter en forbipasserende personbil med to passagerer tilbage i maj 2017. Dette skulle angiveligt være foregået i kådhed af to af de tre nu dømte svenskere.

I byretten troede dommere og lægdommere ikke på forklaringer fra de tiltalte om, at de ikke vidste noget om geværet, som blev fundet under en seng, ligesom den 39-årige, der blev truffet på ejendommen under ransagningen fik hævet sin straf til tre år og ni måneder på grund af våbenbesiddelsen. Det forhold alene takseres til minimum to år og tre måneder efter gældende lovgivning.

Ingen af de tre svenske mænd er tidligere straffet og har ikke nævneværdig tilknytning til Danmark.

Østre Landsret behandler sagen mandag og tirsdag.